"Щиро каюсь: у Мережі з'явилося відео вибачень чоловіка, який нібито стріляв під Одесою

Чоловік, який нібито стріляв з автомата, кається у скоєному / скріншот

У Мережі з'явилося відео, на якому чоловік, який нібито влаштував стрілянину з автомата у Фонтанці під Одесою, кається у скоєному і обіцяє быльше цього не робити.

Кадри опублікував у Telegram-каналі Xydessa.

"Я, Крамаренко Кирило Ігорович, приношу свої вибачення жителям міста Одеси за свою неналежну поведінку. Я щиро каюся і надалі зобов'язуюся більше не виконувати таких вчинків", - каже нібито Стрілець.

Стрілянина в Одесі - що саме сталося

У середу, 14 липня, у селі Фонтанка під Одесою біля ТЦ Рів'єра прямо посеред дня невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата. У мережі з'явилося відео інциденту.

Це не збентежило автомобілістів. Одні схвально сигналили, а інші, не побоячись завантаженої дороги, дрифтували.

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У поліції журналістам місцевого видання "Думська" повідомили, що правоохоронці отримали інформацію про стрілянину з автоматичної зброї і виїхали на місце події.

"За попередньою інформацією, так люди святкують весілля. На місце відправили опергрупу і оголошено план "Перехоплення". Особи встановлюються", - заявили у відомстві.

Пізніше стало відомо, що деяких Стрільців затримали в ресторані"Море".

Копи повідомили, що так чеченці святкували весілля.

Очевидці затримання, яке сталося в ресторані" Море", де представники чеченської діаспори відзначали зі стріляниною весілля, виклали відео в інтернет. На кадрах видно, як в заклад увірвалися озброєні спецназівці і затримали кількох чоловіків. Їх "поклали обличчям вниз на асфальт" і наділи на них наручники.

Пізніше начальник обласного главку Нацполіції Олег Бех, заявив, що особа чоловіка, який влаштував стрілянину, встановлена.

Також встановлено водія автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі.