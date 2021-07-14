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"Искренне раскаиваюсь: в Сети появилось видео извинений мужчины, якобы стрелявшего под Одессой

14 июля 2021, 20:55

Сегодня в селе Фонтанка под Одессой возле ТЦ Ривьера прямо посреди дня неизвестный мужчина открыл огонь из автомата.

Мужчина, якобы стрелявший из автомата, раскаивается в содеянном / Скриншот

В Сети появилось видео, на котором мужчина, якобы устроивший стрельбу из автомата в Фонтанке под Одессой, раскаивается в содеянном и обещает впреть этого не делать.

Кадры опубликовал в Telegram-канале Xydessa.

"Я, Крамаренко Кирилл Игоревич, приношу свои извинения жителям города Одессы за свое неподобающее поведение. Я искренне раскаиваюсь и впредь обязуюсь больше не исполнять таких поступков", - говорит якобы стрелок.

Стрельба в Одессе - что именно произошло

В среду, 14 июля, в селе Фонтанка под Одессой возле ТЦ Ривьера прямо посреди дня неизвестный мужчина открыл огонь из автомата. В Сети появилось видео инцидента.

Это не смутило автомобилистов. Одни одобрительно сигналили, а другие, не побоясь загруженной дороги, дрифтовали.

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В полиции журналистам местного издания "Думская" сообщили, что правоохранители получили информацию о стрельбе из автоматического оружия и выехали на место происшествия.

"По предварительной информации, так люди празднуют свадьбу. На место отправили опергруппу и объявлен план "Перехват". Личности устанавливаются",- заявили в ведомстве.

Позже стало известно, что некоторых стрелков задержали в ресторане "Море".

Копы сообщили, что так чеченцы праздновали свадьбу.

Очевидцы задержания, которое произошло в ресторане "Море", где представители чеченской диаспоры отмечали со стрельбой свадьбу, выложили видео в интернет. На кадрах видно, как в заведение ворвались вооруженные спецназовцы и задержали нескольких мужчин. Их "уложили лицом вниз на асфальт" и надели на них наручники.

Позже начальник областного главка Нацполиции Олег Бех, заявил, что личность мужчины, устроившего стрельбу, установлена.

Также установлен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге.

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