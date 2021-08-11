Покусали все обличчя: у Дніпрі рій шершнів напав на дівчину

Рятувальники обробили "місце проживання" шершнів інсектицидом / ДСНС

У Дніпрі стався жахливий випадок. Рой шершнів раптово атакував дівчину і сильно пожалив їй обличчя і голову. Інцидент стався вранці 11 серпня в мікрорайоні Червоний Камінь біля кафе на вулиці Набережна Заводська. На допомогу постраждалій приїхали рятувальники.

Як розповіли в пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, фахівці в захисних костюмах обробили інсектицидом місце скупчення комах, які влаштувалися на одному з дерев.

Однак, за словами місцевих жителів, шершні загніздилися не тільки на дереві, а й в трубі драбини неподалік стежки.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області укуси бджіл стали смертельними для 61-річного пасічника. Трагедія трапилася 10 червня в селі Малий Шпаків. Після повернення з пасіки чоловікові стало погано. Дружини викликала йому швидку, а сама намагалася врятувати його, обливаючи водою і підносячи нашатирний спирт. Але коли медики прибули на місце, то змогли лише констатувати смерть потерпілого.