Искусали все лицо: в Днепре рой шершней напал на девушку

Спасатели обработали "место жительства" шершней инсектицидом/ ГСЧГ

В Днепре произошел ужасный случай. Рой шершней внезапно атаковал девушку и сильно изжалил ей лицо и голову. Инцидент произошел утром 11 августа в микрорайоне Красный Камень возле кафе на улице Набережная Заводская. На помощь пострадавшей приехали спасатели.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, специалисты в защитных костюмах обработали инсектицидом место скопления насекомых, которые устроились на одном из деревьев.

Однако, по словам местных жителей, шершни загнездились не только в дереве возле тропинки, но и в металлической трубе в лестнице неподалеку.

Напомним, ранее в Ровненской области укусы пчел стали смертельными для 61-летнего пасечника. Трагедия случилась 10 июня в селе Малый Шпаков. После возвращения с пасеки мужчине стало плохо. Жены вызвала ему скорую, а сама пыталась спасти его, обливая водой и поднося нашатырный спирт. Но когда медики прибыли на место, то смогли лишь констатировать смерть пострадавшего.