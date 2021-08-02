Попросили не курить возле детей: в Днепре группа мужчин избила супружескую пару

Мужчины набросились на пару из-за просьбы не курить при детях / Скриншот

Вопиющий случай произошел на Днепропетровщине. На местной базе отдыха группа мужчин избила супружескую пару. Муж и жена попросили компанию не курить возле детей и получили тяжелые травмы.

Информация об инциденте появилась в Facebook-сообществе "Типичный Днепр. Все события нашего города". Там опубликованы кадры избиения ни в чем не винных людей.

Отмечается, что люди мирно попросили парней рядом не курить вблизи детей. В ответ услышали заявление от одного из смельчаков, что он тренер по айкидо. Якобы тренер решил сразу доказать свою профессиональность и полез к мужчине с кулаками. Другой участник инцидента сразу побежал "за помощью" и привел с собой еще пять мужчин, которые подключились к драке. Женщина попыталась защитить своего мужа, однако и на нее набросились представители сильно пола. Причем, с кулаками и прямо по лицу.

В итоге одна из участниц буйной компании подошла к детям и обвинила во всем случившемся их, мол, если бы не вы, то ничего такого бы не было. Более того, она была пьяной и сказала, что ребятам должно быть стыдно.

Напомним, ранее в Киеве толпа подростком жестоко поиздевалась над случайным прохожим. Трое родственников бросали в мужчину камни, а когда тот упал, начали избивать и применили слезоточивый газ.

Также ранее в Днепре девушки-подростки никак не могли поделить парня и устроили драку. Происшествие случилось в Амур-Нижнеднепровском районе города. На кадрах видно, что девушкам лет 16. Они обе лежат на асфальте, вцепившись за волосы друг другу. Кроме этого, одна из них бьет свою оппонентку по лицу, а затем наносит удар ногой по спине.