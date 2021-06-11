Весь посинел: на Ровненщине пчелы убили мужчину

На Ровненщине пчелы убили мужчину / 1zoom.ru

В Ровненской области укусы пчел стали смертельными для 61-летнего пасечника. Трагедия случилась 10 июня в селе Малый Шпаков.

После возвращения с пасеки мужчине стало плохо. Жены вызвала ему скорую, а сама пыталась спасти его, обливая водой и поднося нашатырный спирт. Но когда медики прибыли на место, то смогли лишь констатировать смерть пострадавшего.

Как уточняет пресс-служба Ровненского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook, покровы лица у пасечника были синюшного цвета. Вероятно, причиной смерти стала аллергическая реакция на укусы пчел.

"К нашему приезду жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина не дышал", – рассказал фельдшер Вадим Кравчук.

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