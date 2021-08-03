Побиття танцюриста з балету Наді Дорофєєвої: суд заарештував винуватця

Співробітник УДО, який побив танцюриста / скріншот

Працівника УДО, підозрюваного в побитті 22-річного учасника шоу-балету Наді Дорофєєвої, взятий під варту.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, 28-річного Євгена Безпалого взято під варту строком на 60 діб.

"За клопотанням Київської міської прокуратури районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб співробітнику Управління державної охорони України, який підозрюється в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження місцевому жителю", — йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.1 ст. 121 КК України, тобто вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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Побиття танцюриста Наді Дорофєєвої - всі подробиці

Як повідомляв Главред, у Києві жорстоко побили танцівника Надії Дорофєєвої. Йому провели трепанацію черепа і ввели в медикаментозний сон.

На відео, яке з'явилося в мережі видно, як чоловік вдарив Євгена, і той впав.

Євгенія (потерпілого) збиралися вивести з медикаментозної коми вдень 2 серпня, але поки що він залишається в тому ж стані.

Вдень 2 серпня Прокуратура Києва повідомила про те, що затримала співробітника УДО, який побив танцюриста Наді Дорофєєвої, але підкреслила, що його не можна назвати винним, поки це не доведено в суді.