Избиение танцора из балета Нади Дорофеевой: суд арестовал виновника

Сотрудник УГО, избивший танцора / скриншот

Работника УГО, подозреваемого в избиении 22-летнего участника шоу-балета Нади Дорофеевой, взят под стражу.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, 28-летний Евгений Беспалый взят под стражу сроком на 60 суток.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток сотруднику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю", — говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то естьнанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Реклама

Избиение танцора Нади Дорофеевой - все подробности

Как сообщал Главред, в Киеве жестоко избили танцовщика Надежды Дорофеевой. Ему провели трепанацию черепа и ввели в медикаментозный сон.

На видео, которое появилось в Сети видно, как мужчина ударил Евгения, и тот упал.

Евгения (пострадавшего) собирались вывести из медикаментозной комы днем 2 августа, но пока что он остается в том же состоянии.

Днем 2 августа Прокуратура Киева сообщила о том, что задержала сотрудника УГО, который избил танцора Нади Дорофеевой, но подчеркнула, что его нельзя назвать виновным, пока это не доказано в суде.