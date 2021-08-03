Били людей заради розваги: у Києві затримали банду малолітніх гопників

У Києві троє хлопців били перехожих / kyiv.npu.gov.ua

В Києві правоохоронці затримали неповнолітніх хлопців, які нападали на перехожих заради розваги.

Всі вони виявилися братами 16, 15 і 12 років, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначимо, що дітей разом з батьками доставили у відділення поліції. Щодо дій малолітніх зловмисників поліцейські відкрили кримінальне провадження. Кваліфікували інцидент слідчі як хуліганство, вчинене групою осіб.

Двоє з трьох затриманих раніше потрапляли в поле зору поліції. Крім того, правоохоронці встановили, що підлітки періодично розважалися нападами на перехожих. Слідчі вже знайшли 4 потерпілих, але ця цифра може бути значно більшою.

/ kyiv.npu.gov.ua

Додамо, що поліцейські відреагували на появу в мережі і в ЗМІ відео нападів зграї підлітків на літнього чоловіка. Напад стався 31 липня на проспекті Науки.

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/ kyiv.npu.gov.ua

Раніше повідомлялося про те, що в Києві троє підлітків по-звірячому накинулися на літнього чоловіка - вони почали бити його і задувати газом. Інцидент стався в Голосіївському районі.