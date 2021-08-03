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Избивали людей ради развлечения: в Киеве задержали банду малолетних гопников

3 августа 2021, 09:59
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Задержанные оказались братьями 16, 15 и 12 лет.

В Киеве трое парней избивали прохожих / kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали несовершеннолетних парней, которые нападали на прохожих ради развлечения.

Все они оказались братьями 16, 15 и 12 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отметим, что детей вместе с родителями доставили в отделение полиции. Относительно действий малолетних злоумышленников полицейские открыли уголовное производство. Квалифицировали инцидент следователи как хулиганство, совершенное группой лиц.

Двое из троих задержанных раньше попадали в поле зрения полиции. Кроме того, правоохранители установили, что подростки периодически развлекались нападениями на прохожих. Следователи уже нашли 4 потерпевших, но эта цифра может быть значительно большей.

/ kyiv.npu.gov.ua

Добавим, что полицейские отреагировали на появление в сети и в СМИ видео нападений стаи подростков на пожилого мужчину. Нападение произошло 31 июля на проспекте Науки.

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/ kyiv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось о том, что в Киеве трое подростков по-зверски набросились на пожилого мужчину - они начали избивать его и задувать газом. Инцидент произошел в Голосеевском районе.

новости Киева Голосеевский район
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