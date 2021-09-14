Зґвалтували та вивезли за село: під Полтавою судять знайомих загиблої 16-річної дівчини

На Полтавщині 16-річна дівчина померла після зґвалтування / Скріншот

У Полтавській області судитимуть трьох молодих людей за згвалтування і залишення в небезпеці 16-річну дівчину.

На лаві підсудних опинилося троє підлітків. Загиблою виявилася їхня подруга, йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Полтавської області.

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Обвинувальний акт до суду направлено прокуратурою стосовно 15-річного жителя Кременчуцького району, якому інкримінують зґвалтування 16-річної дівчини.

Крім того, судитимуть 20-річного юнака та 17-річну дівчину з міста Горішні Плавні. Їх звинувачують у неповідомленні про небезпечний для життя стан дитини в швидку. Через що дівчина померла в результаті алкогольного отруєння, набряку головного мозку і токсичної енцефалопатії.

Водночас юнак звинувачується у залученні неповнолітнього до протиправної діяльності та підбурюванні неповнолітнього до вчинення дій сексуального характеру (ч.1 ст. 304, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 152 КК України).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Херсонській області чоловік зґвалтував 12-річну внучку своєї співмешканки. Він заманив її в авто, відвіз за межі населеного пункту і поглумився. Свій телефон і телефон дівчинки чоловік заздалегідь вимкнув з метою конспірації.

Правоохоронці відпрацювали всі можливі версії подій і встановили, що кілька годин тому дитина самостійно сіла в автомобіль, який належить співмешканцю бабусі. Також встановили, що чоловік раніше був судимий за скоєння злочину проти статевої недоторканності.