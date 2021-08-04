На Кабмін напав ветеран АТО: що відомо про чоловіка з гранатою

Поліція затримала терориста / Київ Оперативний

Чоловіка з гранатою, який захопив будівлю Кабінету міністрів, звуть Володимир, і він ветеран війни на Донбасі.

"Це наш ветеран. Я не знаю, що там за ситуація – може нервовий зрив. Він нормальний адекватний хлопець. Він інвалід війни", - повідомив депутат Ірпінської міської ради Антон Головенко.

Головенко розповів, чому чоловік міг увірватися в Кабмін з гранатою.

"Я знаю цю людину, його звуть Володимир, він ветеран-АТОшник. Йому близько 40 років, він живе в Ірпені. Чому прийшов до Кабміну? Можливо, у нього, як у ветерана, було звернення до Кабміну, на яке він отримав відмову", - сказав депутат.

Зазначимо, що сам чоловік кричав на вході в Кабмін, що був сапером.

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У МВС повідомляють, що захопив будівлю - сапер і ветеран добровольчого батальйону "Айдар". У минулому він переніс контузію.

"Людина контужена. Був сапером в "Айдарі". Підстав думати, що граната не справжня у нас немає", - сказало джерело в МВС.

Як повідомляють в поліції, чоловіка з гранатою в Кабміні звуть Володимир Прохніч.

"Зараз підприємець. Зареєстрований як ФОП з ремонту автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Граната, якій погрожував терорист з Кабміну, виявилася справжньою. За повідомленнями поліції, вона була бойовою.

Що кажуть у поліції

Як повідомив глави Нацполіції Ігоря Клименка, відразу після затримання чоловіка, загарбник Владимирр Прохнич був двічі поранений, в тому числі отримав на фронті черепно-мозкову травму.

Переговори, які тривали близько 10 хвилин, з ним вів його знайомий, в цей час поліцейські змогли знешкодити злочинця.

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Переговірник каже, що у Прохнича "вроджене почуття справедливості".

Також копи повідомили, що граната терориста була бойовою. Ще належить з'ясувати, звідки вона опинилася у загарбника.

Відразу після операції терориста вивели з будівлі уряду.

Володимир Прохнич з товаришами по службі / Facebook

Як пише Страна, Володимир Прохнич в минулому отримував від п'ятого президента України Петра Порошенка орден "За мужність" 3 ступеня в 2015 році.

Захоплення будівлі в Кабміні - про що повідомляв Главред:

Близько 10 години ранку до будівлі Кабміну зайшов невідомий чоловік, який витягнув з кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати.

На місці правоохоронці проводили переговори з чоловіком. У Києві була введена спеціальна поліцейська операція.

Як повідомлялося, в будівлі Кабміну чоловік на ім'я Володимир взяв двох заручників, після чого будівлю перекрили вхід і вихід.

Відео опублікували очевидці того, що відбувається. У коментарях під ним пишуть, що захопив будівлю - ветеран. Серед передбачуваних причин вчинку називають нервовий зрив.