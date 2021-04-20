Як зробити українську не просто державною, а реально основною мовою: Ткаченко розкрив рецепт

Ткаченко заявив, що є прихильником "м'якої українізації" / УНІАН

Рано чи пізно українська мова може стати не просто державною, а реально основною мовою в Україні.

Таку думку озвучив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, він є прихильником так званої лагідної українізації.

"Мені здається, що для ідентифікації українців мова вкрай важлива, тому що українською мовою можна створювати українські наративи. Але відштовхувати ту частину російськомовного населення, яка вважає себе патріотами, яка є українцями по суті, точно не варто", - сказав Ткаченко.

За словами міністра, українська є де-факто панівною мовою, але багато людей використовують російську в побуті. Тому важлива промоція української мови.

"У нас є платформи, створені для безкоштовного вивчення української мови, найближчими днями буде ухвалено державну програму підтримки української мови. І, безумовно, цей процес важливий не лише для всього населення, але передусім для молодого покоління, для якого природно говорити українською. У мене дитина говорить українською вдома, ми всі українською говоримо. Але я помітив нещодавно такий цікавий момент: він коли на російську переходить, то вже говорить з українським акцентом", - розповів Ткаченко.

читайте такожНіцой пояснила, чим загрожує заява Мендель про "українську російську мову"Міністр також додав, що не розуміє значення словосполучення "українська російська мова", тому що немає такої дефініції.

Нагадаємо, 4 квітня прессекретарка президента Юлія Мендель заявила про те, що Росія не є монополістом і власником російської мови. За її словами, "українська російська"також є частиною культурного розмаїття України.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив, що заяви Мендель йдуть в розріз з позицією глави держави.

Раніше глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що в Україні потрібно вітати розвиток російської мови, якою говорять мільйони громадян, і дозволяти їй вільно розвиватися.