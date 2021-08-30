Канал CNN" вляпався " у гучний через окупований Крим

Американський канал потрапив у скандал через Крим / Reuters

Популярний канал CNN, штаб-квартира якого розташована в США, не наважився назвати окупований Крим українським. У замітці йдеться лише про те, що півострів, розташований у Східній Європі.

У своєму дописі CNN розповідає, що на пляжі Криму в море викинуло величезну кількість медуз. "Красуні" заважають туристам насолоджуватися відпочинком.

"На цей пляж в Криму в Східній Європі викинуло величезні зграї медуз", - йдеться в повідомленні.

Також у замітці зазначили: медузи збираються вздовж узбережжя щорічно, щоб розмножуватися. Однак висока температура води створила ідеальні умови для зростання їхньої кількості.

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Раніше Главред писав про те, що в захопленому Росією місті Севастополь у Криму під час відкриття Форуму "Армія 2021" організували дивний Захід — "танковий балет".

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"Граціозний танець. Водії танків професійно керують бойовими машинами і збройними танками, в русі синхронно виконують прийоми. Легкість, з якою броньовані машини пересуваються по уявному танцполу", - говорить голос за кадром відео.