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Канал CNN "вляпался" в громкий из-за оккупированного Крыма

30 августа 2021, 19:03

В своей заметке CNN рассказывает, что на пляжи Крыма море выбросило огромное количество медуз.

Крым
Американский канал попал в скандал из-за Крыма / Reuters

Популярный канал CNN, штаб-квартира которого расположена в США, не решился назвать оккупированный Крым украинским. В заметке говорится о том, что полуостров, расположенный в Восточной Европе.

В своей заметке CNN рассказывает, что на пляжи Крыма море выбросило огромное количество медуз. "Красотки" мешают туристам наслаждаться отдыхом.

"На этот пляж в Крыму в Восточной Европе выбросило огромные стаи медуз",- говорится в сообщении.

Также в заметке отметили: медузы собираются вдоль побережья ежегодно, чтобы размножаться. Однако высокая температура воды создала идеальные условия для роста их количества.

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

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