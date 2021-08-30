Канал CNN "вляпался" в громкий из-за оккупированного Крыма

В своей заметке CNN рассказывает, что на пляжи Крыма море выбросило огромное количество медуз.
Популярный канал CNN, штаб-квартира которого расположена в США, не решился назвать оккупированный Крым украинским. В заметке говорится о том, что полуостров, расположенный в Восточной Европе.
В своей заметке CNN рассказывает, что на пляжи Крыма море выбросило огромное количество медуз. "Красотки" мешают туристам наслаждаться отдыхом.
"На этот пляж в Крыму в Восточной Европе выбросило огромные стаи медуз",- говорится в сообщении.
Также в заметке отметили: медузы собираются вдоль побережья ежегодно, чтобы размножаться. Однако высокая температура воды создала идеальные условия для роста их количества.
Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.