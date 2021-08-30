Канал CNN "вляпался" в громкий из-за оккупированного Крыма

Американский канал попал в скандал из-за Крыма / Reuters

Популярный канал CNN, штаб-квартира которого расположена в США, не решился назвать оккупированный Крым украинским. В заметке говорится о том, что полуостров, расположенный в Восточной Европе.

В своей заметке CNN рассказывает, что на пляжи Крыма море выбросило огромное количество медуз. "Красотки" мешают туристам наслаждаться отдыхом.

"На этот пляж в Крыму в Восточной Европе выбросило огромные стаи медуз",- говорится в сообщении.

Также в заметке отметили: медузы собираются вдоль побережья ежегодно, чтобы размножаться. Однако высокая температура воды создала идеальные условия для роста их количества.