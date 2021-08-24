Лавров взбеленился из-за Крымской платформы: заявил о "неонацистах" и "русофобии" в Киеве

Сергей Лавров / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшуюся в Киеве Крымскую платформу.

Как подчеркнул он во время визита в Будапешт, саммит в Киеве был "пустой русофобской акцией", сообщает ТАСС.

"Конечно, это русофобская акция, искусственно создана, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине. Этим явлениям потакает и власть в Киеве, и этим проявлениями потакают и лидеры западного мира", - сказал Лавров.

Ранее Лавров назвал Крымскую платформу шабашем, на котором "Запад будет продолжать ласкать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

"Я хочу сказать, что мы знаем о тех методах, которые используются, чтобы заставлять союзников подключаться к такого рода бессмысленных акций, поэтому для нас не удивительно, что такая ошибочно понятая солидарность членов ЕС, НАТО легла в основу этой совершенно пустой, бесперспективной пропагандистской затеи ", - сказал Лавров.

Реклама

Читайте также"Активно обсуждала и комментировала": Зеленский подколол РФ, позвав на Крымскую платформу

Что такое Крымская платформа

Международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины. Крымская платформа объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

Приоритетными направлениями работы Крымской платформы являются:

консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма;

эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода;

защита прав человека и международного гуманитарного права;

обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации;

преодоление экологических и экономических последствий оккупации.