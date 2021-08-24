Лавров взбеленился из-за Крымской платформы: заявил о "неонацистах" и "русофобии" в Киеве

Серегй Лавров назвал Крымскую платформу "шабашем".
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшуюся в Киеве Крымскую платформу.
Как подчеркнул он во время визита в Будапешт, саммит в Киеве был "пустой русофобской акцией", сообщает ТАСС.
"Конечно, это русофобская акция, искусственно создана, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине. Этим явлениям потакает и власть в Киеве, и этим проявлениями потакают и лидеры западного мира", - сказал Лавров.
Ранее Лавров назвал Крымскую платформу шабашем, на котором "Запад будет продолжать ласкать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
"Я хочу сказать, что мы знаем о тех методах, которые используются, чтобы заставлять союзников подключаться к такого рода бессмысленных акций, поэтому для нас не удивительно, что такая ошибочно понятая солидарность членов ЕС, НАТО легла в основу этой совершенно пустой, бесперспективной пропагандистской затеи ", - сказал Лавров.
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Что такое Крымская платформа
Международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины. Крымская платформа объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.
Приоритетными направлениями работы Крымской платформы являются:
- консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма;
- эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода;
- защита прав человека и международного гуманитарного права;
- обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации;
- преодоление экологических и экономических последствий оккупации.
Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.