Российский танк "покуражился" на кладбище в "ЛНР": люди плачут из-за уничтоженных могил

В "ЛНР" танк уничтожил кладбище / Новости Донбасса

По кладбищу в оккупированном Перевальске Луганской области проехалась военная техника управляемых Россией незаконных военизированных формирований так называемой "ЛНР". В результате могилы оказались полностью уничтоженными.

Как сообщает издание Новости Донбасса, местные жители жалуются на изувеченные памятники и могилы. Люди говорят, что на кладбище в районе 5-й шахты с дороги "слетел" танк, но не остановился, а проехал по могилам.

"Горе... Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все изуродовано... Как после бомбежки", - плачутся местные жители и публикуют в соцсетях фотографии уничтоженных могил.

"Лично была там, проехались – это мягко сказано, на полкладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнями, разворот на могиле, от нее ничего не осталось", – рассказывает жительница Перевальска.

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