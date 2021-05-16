Российский танк "покуражился" на кладбище в "ЛНР": люди плачут из-за уничтоженных могил

Местные жители говорят, что на кладбище с дороги "слетел" танк РФ, но не остановился, а проехал прямо по могилам.
По кладбищу в оккупированном Перевальске Луганской области проехалась военная техника управляемых Россией незаконных военизированных формирований так называемой "ЛНР". В результате могилы оказались полностью уничтоженными.
Как сообщает издание Новости Донбасса, местные жители жалуются на изувеченные памятники и могилы. Люди говорят, что на кладбище в районе 5-й шахты с дороги "слетел" танк, но не остановился, а проехал по могилам.
"Горе... Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все изуродовано... Как после бомбежки", - плачутся местные жители и публикуют в соцсетях фотографии уничтоженных могил.
"Лично была там, проехались – это мягко сказано, на полкладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнями, разворот на могиле, от нее ничего не осталось", – рассказывает жительница Перевальска.
Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее:
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
- Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.
- "Адекватного" отвода российских войск от границ Украины не наблюдается, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что угроза не миновала.