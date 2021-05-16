"Угроза не миновала": Кулеба заявил, что российские войска по-прежнему у наших ворот

Кулеба заявил, что российские войска по-прежнему у наших ворот / npr.org

"Адекватного" отвода российских войск от границ Украины не наблюдается, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что угроза не миновала.

"Мы не видим отвода российских войск, которое было бы адекватным тому количеству войск, которые сосредоточены вдоль границы Украины и оккупированных территорий. То, что происходит, нельзя назвать отводом войск. Российские войска в массе своей остались на местах", – сказал украинский дипломат в интервью Deutsche Welle.

По его словам, изменилась только переброска воинских частей, "но угроза не миновала".

"Знаете, в Советском Союзе были показательные суды, процессы без всякого правосудия. А то, что мы сегодня наблюдаем, – это отвод войск без отвода войск. И нам следует оставаться бдительными в этом вопросе", – объяснил Кулеба.

Также глава МИД Украины отметил, что Украина не ожидает, что западные партнеры направят войска для защиты украинских территорий.

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"Это наша земля и наши люди, поэтому будем бороться за них и защищать их. Мы не рассчитываем на прибытие иностранных войск для помощи нам. Но ожидаем от наших партнеров обеспечения Украины той поддержкой, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну", - добавил министр.

Отвод войск РФ от границ Украины – о чем сообщалось ранее: