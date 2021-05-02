Десятки танков и БТР: появилось новое видео с техникой РФ у границ Украины

Танки РФ перебрасывают к границе Украины / Reuters

Россия продолжает перебрасывать военную технику к границам Украины как по железной дороге, так и своим ходом.

Об этом свидетельствуют видеоролики, размещенные в сервисе микроблогов Twitter пользователем IgorGirkin.

Обратим внимание, что видео с военной техникой РФ было снято сразу в трех российских областях.

Воронежская область

На опубликованных видео запечатлены железнодорожные эшелоны с военной техникой.

Кроме того, также зафиксирована колонна БТР (предположительно, БТР-82А) в Воронежской области.

Ростовская область

Опубликовано видео с бронетехникой на платформах железной дороги в Ростове-на-Дону.

Направление движения эшелона — Таганрог (в сторону границы с Украиной).

Волгоградская область

На видео запечатлен железнодорожный эшелон с военной техникой в Волгоградской области.

Видео датировано 1 мая.

Добавим, что в комментариях под видео пользователи отмечают, что судя по всему (геолокация, а также тени от объектов на видео), технику перебрасывают в направлении ганицы Украины.

Отвод войск РФ от границ Украины: