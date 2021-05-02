Десятки танков и БТР: появилось новое видео с техникой РФ у границ Украины

Видео с военной техникой РФ было снято сразу в трех российских областях.
Россия продолжает перебрасывать военную технику к границам Украины как по железной дороге, так и своим ходом.
Об этом свидетельствуют видеоролики, размещенные в сервисе микроблогов Twitter пользователем IgorGirkin.
Обратим внимание, что видео с военной техникой РФ было снято сразу в трех российских областях.
Воронежская область
На опубликованных видео запечатлены железнодорожные эшелоны с военной техникой.
Воронежская обл, 1 мая pic.twitter.com/IKlyPCHWdx— IgorGirkin (@GirkinGirkin) May 2, 2021
Кроме того, также зафиксирована колонна БТР (предположительно, БТР-82А) в Воронежской области.
Ростовская область
Опубликовано видео с бронетехникой на платформах железной дороги в Ростове-на-Дону.
Направление движения эшелона — Таганрог (в сторону границы с Украиной).
Волгоградская область
На видео запечатлен железнодорожный эшелон с военной техникой в Волгоградской области.
Видео датировано 1 мая.
Добавим, что в комментариях под видео пользователи отмечают, что судя по всему (геолокация, а также тени от объектов на видео), технику перебрасывают в направлении ганицы Украины.
Отвод войск РФ от границ Украины:
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- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.