"Кандидатури вже є": у Слузі народу зробили заяву про відставку Степанова

Вже є кандидатури на посаду Степанова в МОЗ, сказав Арахамія / УНІАН

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що позачергове засідання парламенту для розгляду питання про звільнення голови МОЗ Максима Степанова поки не планується.

За його словами, до 15 травня ніяких постанов у парламенті не буде. Арахамія додав, що фракція СН ще не обговорювала питання можливої відставки Степанова, але планує зробити це після 10 травня.

"Враховуючи серію провальних обіцянок щодо плану вакцинації, я вважаю, що повинні бути якісь рішення. Можливо, це буде просто попередження... Я не знаю, наскільки фатальним воно повинно бути, але я точно вважаю, що не можна просто так переносити: раз, два, три, чотири, і нічого не мати, ніякої відповідальності за це", - сказав Арахамія журналістам.

читайте такожПолітолог оцінив шанси на відставку глави МОЗ СтепановаГлава фракції Слуга народу додав, що вже є кандидатури на посаду Степанова в МОЗ. Один з кандидатів - це головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Є кандидатура Ляшка, вона взагалі була на радарі. Є ще деякі кандидатури", - зазначив Арахамія, але при цьому не уточнив, про кого саме йдеться.

На за питання, чи обговорюється тема відставки Степанова в Офісі президента, він зазначив, що "зараз не обговорюється".

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

70 469 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 28 квітня 2021 року в Україні.

629 184 особи щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 10 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 29 квітня / facebook.com/maksym.stepanov.official

4 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо плану вакцинації проти COVID-19.

5 квітня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в Україні за нинішніх темпів вакцинація 75% населення від COVID-19 зможе відбутися за 10 років.

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