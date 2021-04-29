"Кандидатуры уже есть": в Слуге народа сделали заявление об отставке Степанова

Уже есть кандидатуры на пост Степанова в Минздраве, сказал Арахамия / УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса об увольнении главы Минздрава Максима Степанова пока не планируется.

По его словам, до 15 мая никаких постановлений в парламенте не будет. Арахамия добавил, что фракция СН еще не обсуждала вопрос возможной отставки Степанова, но планирует сделать это после 10 мая.

"Учитывая серию провальных обещаний по плану вакцинации, я считаю, что должны быть какие-то решения. Возможно, это будет просто предупреждение... Я не знаю, насколько роковым оно должно быть, но я точно считаю, что нельзя просто так переносить: раз, два, три, четыре, и ничего не иметь, никакой ответственности за это", - сказал Арахамия журналистам.

Читайте такжеПолитолог оценил шансы на отставку главы Минздрава СтепановаГлава фракции Слуга народа добавил, что уже есть кандидатуры на пост Степанова в Минздраве. Один из кандидатов – это главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Есть кандидатура Ляшко, она вообще была на радаре. Есть еще некоторые кандидатуры", - отметил Арахамия, но при этом не уточнил, о ком именно идет речь.

На вопрос, обсуждается ли тема отставки Степанова в Офисе президента, он отметил, что "сейчас не обсуждается".

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

70 469 человек привиты против COVID-19 за сутки 28 апреля 2021 в Украине.

629 184 человека привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 29 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно плана вакцинации против COVID-19.

5 апреля председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине при нынешних темпах вакцинация 75% населения от COVID-19 сможет состояться через 10 лет.

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