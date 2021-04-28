В Раде намекнули на замену одного министра в правительстве

О ком идет речь, Руслан Стефанчук не уточнил.
На внеочередной сессии Верховной Рады вынесут вопрос замены в правительстве одного министра. Об этом сообщил первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.
"Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра - это будет кандидатура на министра энергетики (Германа Галущенко, - ред.). Но обсуждается вопрос о замене одного министра", - сказал Стефанчук в интервью Украинской правде.
При этом он не уточнил, о ком идет речь.
Напомним, на днях нардеп, глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что в четверг, 29 апреля, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады. На заседании парламент может рассмотреть новую кандидатуру на пост главы Министерства энергетики – это вице-президент госкомпании Энергоатом Герман Галущенко.
Отставка главы Минздрава Максима Степанова – о чем ранее писал Главред:
- Верховная Рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил 27 апреля народный депутат Алексей Гончаренко.
- Во фракции Слуга народа заявили, что в ближайшее время не планируют рассматривать отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
- Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев заявил, что за провал вакцинного кейса глава Минздрава Максим Степанов заслуживает отставки. По мнению Золотарева, возможно, президенту стоило вмешаться еще в январе-феврале, когда стало ясно, что ситуация аварийная.
- Сам Степанов также отреагировал на информацию о вероятности своей отставки. По его словам, эти слухи распространяются в течение последних полугода. Министр добавил, что уже год находится на посту и все это время "борется с пандемией и коронавирусом".