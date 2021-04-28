В Раде намекнули на замену одного министра в правительстве

Стефанчук рассказал о перестановках в Кабмине / УНИАН

На внеочередной сессии Верховной Рады вынесут вопрос замены в правительстве одного министра. Об этом сообщил первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.

"Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра - это будет кандидатура на министра энергетики (Германа Галущенко, - ред.). Но обсуждается вопрос о замене одного министра", - сказал Стефанчук в интервью Украинской правде.

При этом он не уточнил, о ком идет речь.

Напомним, на днях нардеп, глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что в четверг, 29 апреля, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады. На заседании парламент может рассмотреть новую кандидатуру на пост главы Министерства энергетики – это вице-президент госкомпании Энергоатом Герман Галущенко.

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