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В Раде намекнули на замену одного министра в правительстве

28 апреля 2021, 07:38
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О ком идет речь, Руслан Стефанчук не уточнил.

Стефанчук
Стефанчук рассказал о перестановках в Кабмине / УНИАН

На внеочередной сессии Верховной Рады вынесут вопрос замены в правительстве одного министра. Об этом сообщил первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.

"Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра - это будет кандидатура на министра энергетики (Германа Галущенко, - ред.). Но обсуждается вопрос о замене одного министра", - сказал Стефанчук в интервью Украинской правде.

При этом он не уточнил, о ком идет речь.

Напомним, на днях нардеп, глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что в четверг, 29 апреля, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады. На заседании парламент может рассмотреть новую кандидатуру на пост главы Министерства энергетики – это вице-президент госкомпании Энергоатом Герман Галущенко.

Отставка главы Минздрава Максима Степанова – о чем ранее писал Главред:

  • Верховная Рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил 27 апреля народный депутат Алексей Гончаренко.
  • Во фракции Слуга народа заявили, что в ближайшее время не планируют рассматривать отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
  • Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев заявил, что за провал вакцинного кейса глава Минздрава Максим Степанов заслуживает отставки. По мнению Золотарева, возможно, президенту стоило вмешаться еще в январе-феврале, когда стало ясно, что ситуация аварийная.
  • Сам Степанов также отреагировал на информацию о вероятности своей отставки. По его словам, эти слухи распространяются в течение последних полугода. Министр добавил, что уже год находится на посту и все это время "борется с пандемией и коронавирусом".
Верховная Рада Максим Степанов Руслан Стефанчук новости Умани Герман Галущенко
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