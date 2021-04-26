Названа возможная дата назначения нового министра энергетики

Рада 29 апреля может назначить Германа Галущенко министром энергетики / Скриншот

Нардеп, глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что в четверг, 29 апреля, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады.

На заседании парламент может рассмотреть новую кандидатуру на пост главы Министерства энергетики – это вице-президент госкомпании Энергоатом Герман Галущенко, приводит слова политика Telegram-канал VESTI.

Народный избранник добавил, что управленец помог существенно улучшить финансовое положение Энергоатома.

"Когда Галущенко мы подключили, чтобы разрешить кризис, который случился в Энергоатоме, то за первый квартал этого года Энергоатом получил весомую прибыль, хотя до этого были убытки", — сказал Арахамия.

Ранее сообщалось, что Герман Галущенко претендует на пост министра энергетики. На прошлой неделе – 22 апреля – прошло онлайн-заседание фракции Слуги народа, и депутаты заслушали доклад Галущенко.

Позже был запланирован сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на котором кандидат на должность главы министерства должен выступить перед народными избранниками. После выступления вопрос о его назначении на пост должны вынести на голосование.

В конце августа 2019 года главой Министерства энергетики назначили Алексея Оржеля. Оржель уволен с поста в начале марта 2020 года.

Первым заместителем и исполняющим обязанности министра энергетики была Ольга Буславец. В конце декабря 2020-го Кабмин во время экстренного заседания уволил ее с постов. На должности правительство назначило бывшего исполнительного директора Нафтогаза Украины Юрия Витренко.

Кабмин несколько раз направлял в парламент представление о назначении Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики, однако в Раде для назначения не хватало голосов нардепов.

Кто такой Герман Галущенко – биография

Галущенко родился во Львове 1 мая 1973 года. Окончил Львовский государственный университет, специальность – правоведение. Получил диплом юриста с отличием.

Также он получил диплом магистра международного менеджмента – обучался в Украинской академии внешней торговли, специальность – менеджмент внешнеэкономической деятельности.

Работал в прокуратуре, в Министерстве иностранных дел, был заместителем начальника департамента Секретариата (Администрации) президента, в 2013-2014 годах занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению Энергоатома. Стал вице-президентом госкомпании в мае 2020 года.

Преподает в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. Получил звание Заслуженный юрист Украины и Орден Даниила Галицкого.

Справка. Энергоатом – это госпредприятие, которое создано 17 октября 1996 года. Предприятие является оператором всех атомных электростанций, которые работают в Украине.