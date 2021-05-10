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Карантин в Україні продовжать до серпня: Шмигаль назвав причину

10 травня 2021, 18:47
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За словами прем'єра, адаптивна модель карантину дає можливості.

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль повідомив про продовження карантину / УНІАН

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Зараз він запроваджений до 30 червня, але його будуть продовжувати.

"Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня Незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", - заявив Шмигаль, повідомляє РБК-Україна.

Як каже прем'єр, адаптивна модель карантину дає можливості:

  • якщо показники захворюваності на COVID-19 починають зростати, то обмеження вводяться автоматично,
  • якщо ж ні - то країна живе в "зеленій" зоні.

Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, то карантин буде скасовано.

При цьому загальнонаціональний локдаун уряд вводити не планує.

За словами Шмигаля, у разі необхідності будуть закриватися окремі області, як це відбувалося минулої хвилі захворюваності.

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Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

  • В Україні реальне кількість жертв коронавірусу становить 138 507 осіб, що втричі більше офіційної цифри. Такі дані опублікував Інститут показників і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті.
  • Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україну йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.

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