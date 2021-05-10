Карантин в Україні продовжать до серпня: Шмигаль назвав причину

Денис Шмигаль повідомив про продовження карантину / УНІАН

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Зараз він запроваджений до 30 червня, але його будуть продовжувати.

"Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня Незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", - заявив Шмигаль, повідомляє РБК-Україна.

Як каже прем'єр, адаптивна модель карантину дає можливості:

якщо показники захворюваності на COVID-19 починають зростати, то обмеження вводяться автоматично,

якщо ж ні - то країна живе в "зеленій" зоні.

Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, то карантин буде скасовано.

При цьому загальнонаціональний локдаун уряд вводити не планує.

За словами Шмигаля, у разі необхідності будуть закриватися окремі області, як це відбувалося минулої хвилі захворюваності.

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