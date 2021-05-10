Карантин в Украине продлят до августа: Шмыгаль назвал причину

Денис Шмыгаль сообщил о продлении карантина / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать.

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - заявил Шмыгаль, передает РБК-Украина.

Как говорит премьер, адаптивная модель карантина дает возможности:

если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически,

если же нет - то страна живет в "зеленой" зоне".

Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.

При этом общенациональный локдаун правительство вводить не планирует.

По словам Шмыгаля, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это было происходило в прошлую волну заболеваемости.

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