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Карантин в Украине продлят до августа: Шмыгаль назвал причину

10 мая 2021, 18:47
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По словам премьера, адаптивная модель карантина дает возможности.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль сообщил о продлении карантина / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, но его будут продлевать.

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - заявил Шмыгаль, передает РБК-Украина.

Как говорит премьер, адаптивная модель карантина дает возможности:

  • если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически,
  • если же нет - то страна живет в "зеленой" зоне".

Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.

При этом общенациональный локдаун правительство вводить не планирует.

По словам Шмыгаля, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это было происходило в прошлую волну заболеваемости.

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Коронавирус в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

  • В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
  • Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.

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