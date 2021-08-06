Кожен другий українець постраждає від матеріальної кризи - Держстат

Українці перебувають на межі бідності / pixabay.com

Близько 50% дорослого населення України незабаром спіткає погіршення матеріального становища. Зокрема, протягом найближчого року українці можуть опинитися за межею бідності.

Як показали результати дослідження Держстату, 7,1% українців сподіваються на те, що їхній матеріальний статус у прийдешні 12 місяців стане кращим.

Однак, 44,3% респондентів впевнені, що їх матеріальне становище за цей час навпаки погіршиться.

Тим часом, 47,4% налаштовані, що в їхньому житті у фінансовому плані нічого не зміниться.

Крім цього, тільки 6% опитаних розповіли, що за останні 12 місяців у них додалося грошей, а ось 50,4% респондентів заявили про те, що їх матеріальне становище істотно погіршилося.

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Як жили українці минулого року:

Восени 2020 року результати опитування показало, що понад чверть усього населення України перебувало за межею бідності.

Тобто, кожному третьому працюючому українцю не вистачало зарплати.

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Нагадаємо, навесні цього року соціологічна група Рейтинг провела опитування серед українців, яке показало, що найважливіші для України проблеми - військовий конфлікт на Донбасі, високий рівень безробіття та епідемія коронавірусу.