Каждый второй украинец пострадает от материального кризиса - Госстат

На сегодняшний день уже больше половины респондентов заявили о значительном ухудшении своего материального положения.
Около 50% взрослого населения Украины вскоре постигнет ухудшение материального положения. В частности, в течение ближайшего года украинцы могут оказаться за чертой бедности.
Как показали результаты исследования Госстата, 7,1% украинцев надеются на то, что их материальный статус в грядущие 12 месяцев станет лучше.
Однако, 44,3% респондентов уверены, что их материальное положение за это время наоборот ухудшится.
Между тем, 47,4% настроены, что в их жизни в финансовом плане ничего не изменится.
Кроме этого, только 6% опрошенных рассказали, что за последние 12 месяцев у них прибавилось денег, а вот 50,4% участвующих в опросе заявили о том, что их материальное положение существенно ухудшилось.
Как жили украинцы в прошлом году:
Осенью 2020 года результаты опрос показал, что свыше четверти всего населения Украины находились за чертой бедности.
То есть, каждому третьему работающему украинцу не хватало зарплаты.
Смотрите видео: Почему женщины получают более низкую зарплату по сравнению с мужчинами
Напомним, весной этого года социологическая группа Рейтинг провела опрос среди украинцев, который показал, что самые важные для Украины проблемы ‒ военный конфликт на Донбассе, высокий уровень безработицы и эпидемия коронавируса.