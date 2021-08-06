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Каждый второй украинец пострадает от материального кризиса - Госстат

6 августа 2021, 17:45

На сегодняшний день уже больше половины респондентов заявили о значительном ухудшении своего материального положения.

Украинцы находятся на грани бедности / pixabay.com

Около 50% взрослого населения Украины вскоре постигнет ухудшение материального положения. В частности, в течение ближайшего года украинцы могут оказаться за чертой бедности.

Как показали результаты исследования Госстата, 7,1% украинцев надеются на то, что их материальный статус в грядущие 12 месяцев станет лучше.

Однако, 44,3% респондентов уверены, что их материальное положение за это время наоборот ухудшится.

Между тем, 47,4% настроены, что в их жизни в финансовом плане ничего не изменится.

Кроме этого, только 6% опрошенных рассказали, что за последние 12 месяцев у них прибавилось денег, а вот 50,4% участвующих в опросе заявили о том, что их материальное положение существенно ухудшилось.

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Как жили украинцы в прошлом году:

Осенью 2020 года результаты опрос показал, что свыше четверти всего населения Украины находились за чертой бедности.

То есть, каждому третьему работающему украинцу не хватало зарплаты.

Смотрите видео: Почему женщины получают более низкую зарплату по сравнению с мужчинами

Напомним, весной этого года социологическая группа Рейтинг провела опрос среди украинцев, который показал, что самые важные для Украины проблемы ‒ военный конфликт на Донбассе, высокий уровень безработицы и эпидемия коронавируса.

зарплаты Госстат
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