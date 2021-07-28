Київ готується до нового локдауну: влада складає списки на спецперепустки в транспорт

Для проїзду в транспорті можуть знову ввести систему перепусток / УНІАН

Київ почав готуватися до третьої хвилі епідемії COVID-19. Зокрема, проводиться збір списків співробітників підприємств, які потребуватимуть спецперепусток на проїзд у громадському транспорті на випадок можливого локдауну восени.

Відповідний лист за підписом заступника голови Голосіївського району Олега Калугіна було розіслано підприємцям району, повідомляє сайт "Страна". У тексті документа їх просять до 3 серпня подати відповідні списки.

У документі йдеться, що списки для видачі перепусток на час нового карантину складаються за рішенням штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій від 16 липня. Зазначається, що подібні листи були розіслані на підприємства, установи та організації всіх форм власності критичної інфраструктури міста.

Термін введення карантину в документі відсутній, проте більшість інших заходів, запропонованих штабом, повинні бути реалізовані в липні – серпні поточного року. Зокрема, пропонується збільшити кількість реаніматологічних ліжок у лікарнях, а також підключити ці ліжко-місця до забезпечення киснем.

ЗМІ оприлюднили документ / фото: "Країна"

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що восени Україна може повернутися до локдауну через новий спалах коронавірусу, проте відомство намагається зробити все, аби уникнути жорстких карантинних обмежень.

Своєю чергою в Держспоживслужби Києва розповіли, що для того, аби не вводити суворі обмеження під час нового спалаху коронавірусу, у столиці потрібно вакцинувати мільйон жителів.