Київ готується до нового локдауну: влада складає списки на спецперепустки в транспорт

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що відомство намагається зробити все, аби уникнути жорстких карантинних обмежень.
Київ почав готуватися до третьої хвилі епідемії COVID-19. Зокрема, проводиться збір списків співробітників підприємств, які потребуватимуть спецперепусток на проїзд у громадському транспорті на випадок можливого локдауну восени.
Відповідний лист за підписом заступника голови Голосіївського району Олега Калугіна було розіслано підприємцям району, повідомляє сайт "Страна". У тексті документа їх просять до 3 серпня подати відповідні списки.
У документі йдеться, що списки для видачі перепусток на час нового карантину складаються за рішенням штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій від 16 липня. Зазначається, що подібні листи були розіслані на підприємства, установи та організації всіх форм власності критичної інфраструктури міста.
Термін введення карантину в документі відсутній, проте більшість інших заходів, запропонованих штабом, повинні бути реалізовані в липні – серпні поточного року. Зокрема, пропонується збільшити кількість реаніматологічних ліжок у лікарнях, а також підключити ці ліжко-місця до забезпечення киснем.
Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що восени Україна може повернутися до локдауну через новий спалах коронавірусу, проте відомство намагається зробити все, аби уникнути жорстких карантинних обмежень.
Своєю чергою в Держспоживслужби Києва розповіли, що для того, аби не вводити суворі обмеження під час нового спалаху коронавірусу, у столиці потрібно вакцинувати мільйон жителів.