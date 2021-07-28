Киев готовится к новому локдауну: власти составляют списки на спецпропуска в транспорт

Для проезда в транспорте могут снова ввести систему пропусков / УНИАН

Киев начал готовиться к третьей волне эпидемии COVID-19. В частности, проводится сбор списков сотрудников предприятий, которые будут нуждаться в спецпропусках на проезд в общественном транспорте на случай возможного локдауна осенью

Соответствующее письмо за подписью замглавы Голосеевского района Олега Калугина было разослано предпринимателям, сообщает сайт "Страна". В тексте документа их просят до 3 августа подать соответствующие списки.

В документе говорится, что списки для выдачи пропусков на время нового карантина составляются по решению штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от 16 июля. Отмечается, что подобные письма были разосланы на предприятия, учреждения и организации всех форм собственности критической инфраструктуры города.

Срок введения карантина в документе отсутствует, однако большинство других мер, предложенных штабом, должны быть реализованы в июле – августе текущего года. В частности, предлагается увеличить количество реаниматологических коек в больницах, а также подключить эти койко-места к обеспечению кислородом.

СМИ обнародовали документ / фото: "Страна"

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что осенью Украина может вернуться к локдауну из-за новой вспышки коронавируса, однако ведомство пытается сделать все, чтобы избежать жестких карантинных ограничений.

В свою очередь в Госпотребслужбы Киева рассказали, что для того, чтобы не вводить строгие ограничения во время новой вспышки коронавируса, в столице нужно вакцинировать миллион жителей.