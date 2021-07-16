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В мэрии Киева предупредили о подготовке к новому локдауну и ограничении работы транспорта

16 июля 2021, 19:11

Первый заместитель мэра Николай Поворозник сказал, что городские власти готовят обращение к руководителям предприятий критической инфраструктуры.

Транспорт
В мэрии Киева предупредили о подготовке к новому локдауну / УНИАН

В рамках подготовки к очередной, уже третьей по счету волне эпидемии коронавируса СOVID-19 власти Киева планируют вновь ограничить доступ в общественный транспорт – пускать туда пассажиров будут только по специальным электронным пропускам. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

"На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска. Таким образом мы персонализируем пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры", − сказал первый заместитель мэра Николай Поворозник.

Чиновник также отметил, что городские власти уже готовят обращение к руководителям предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры – чтобы те направили в КГГА списки работников, которым требуются спецпропуска на проезд в общественном транспорте в случае введения усиленного коронавирусного карантина.

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Напомним, в столице Украины ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19 стабилизировалась в середине весны 2021 года.

28 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что жесткий карантин в Киеве отменен.

Как заявлял руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, первое место среди нарушителей локдауна занял ресторанный бизнес, второе – магазины непродовольственных товаров, а третье – учебные заведения.

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