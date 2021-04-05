Київ опинився на межі COVID-колапсу - лікар

У Києві складна ситуація з коронавірусом / Фото Reuters

У Києві через складну епідеміологічну ситуацію запровадили суворий локдаун. За словами лікаря Сергія Дуброва, столиця в результаті зростання захворюваності на коронавірус опинилася перед складним вибором.

"Результати жорсткого карантину будуть помітні не через тиждень точно. 2-3-4 тижні як мінімум, швидше за все, 3-4 тижні. Це абсолютно доцільно. Ми тут, буду цинічним, стоїмо перед вибором: або ховати сотні киян, або потерпіти два тижні таких ось незручностей. Мені здається, що краще потерпіти кілька тижнів або навіть місяць, ніж мати сотні померлих щодня", - каже медик.

За словами Дуброва, в Києві опорні лікарні заповнені майже на 100%.

"Вже фізично в Олександрівській лікарні, 4-й,17-й ліжка заповнені майже на 100%, просто неможлива госпіталізація. Якщо не вжити жорстких заходів, то просто не буде куди госпіталізувати пацієнтів, вони будуть вмирати. Ми наблизилися до критичної ситуації. Жорсткі обмеження, в тому числі з транспортом, я впевнений, дозволять пом'якшити цю ситуацію і домогтися контролю над новими випадками", - зазначив Дубров, передає Україна 24.

Також Дубров розповів ,що "якщо протягом цього тижня ми отримаємо 25 тисяч хворих на добу протягом усього тижня - це буде катастрофа для медичної системи".

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"Якщо протягом цього тижня кількість нових випадків буде на рівні 25-30 тисяч, дуже не хочеться цього говорити, але ми будемо стояти на межі сортування. І навіть якщо якимось дивом ми знайдемо ліжка, знайдемо теоретично - кисень, ми не знайдемо кваліфікованих працівників, які будуть надавати цю допомогу, оскільки всі вони задіяні для надання допомоги тим пацієнтам, які зараз її потребують", - зазначив Дубров.

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