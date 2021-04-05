Киев оказался на грани COVID-коллапса - врач

В Киеве сложная ситуация с коронавирусом / Фото Reuters

В Киеве из-за сложной эпидемиологической ситуации ввели строгий локдаун. По словам врача Сергея Дуброва, столица в результате роста заболеваемости коронавирусом оказался перед сложным выбором.

"Результаты жесткого карантина будут заметны не через неделю точно. 2-3-4 недели как минимум, скорее всего, 3-4 недели. Это абсолютно целесообразно. Мы тут, буду циничным, стоим перед выбором: либо хоронить сотни киевлян, либо потерпеть две недели таких вот неудобств. Мне кажется, что лучше потерпеть несколько недель или даже месяц, чем иметь сотни умерших ежедневно", - говорит медик.

По словам Дуброва, в Киеве опорные больницы заполнены почти на 100%.

"Уже физически в Александровской больнице, 4-й, 17-й койки заполнены почти на 100%, просто невозможна госпитализация. Если не принять жесткие меры, то просто не будет куда госпитализировать пациентов, они будут умирать. Мы приблизились к критической ситуации. Жесткие ограничения, в том числе с транспортом, я уверен, позволят смягчить эту ситуацию и добиться контроля над новыми случаями", - отметил Дубров, передает Украина 24.

Также Дубров рассказал, что "если в течение этой недели мы получим 25 тысяч больных в сутки в течение всей недели - это будет катастрофа для медицинской системы".

Читайте такжеВрач пояснила, почему люди повторно болеют коронавирусом

"Если в течение этой недели количество новых случаев будет на уровне 25-30 тысяч, очень не хочется этого говорить, но мы будем стоять на грани сортировки. И даже если каким-то чудом мы найдем койки, найдем - теоретически - кислород, мы не найдем квалифицированных работников, которые будут оказывать эту помощь, поскольку все они задействованы для оказания помощи тем пациентам, которые сейчас в ней нуждаются", - отметил Дубров.

Карантин в Киеве – о чем ранее сообщал Главред: