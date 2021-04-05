УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Цены на такси в Киеве повысили втрое

5 апреля 2021, 09:42

Но даже с повышенным тарифом вызвать такси - задача не из простых.

Транспорт в Киеве, очререди, локдаун
Из-за локдауна в Киеве резко выросли цены на такси / УНИАН

В первый день усиления локдауна в Киеве, из-за ограничений поездок в общественном транспорте, в несколько раз повысили цены на такси.

В частности, доехать куда-либо в час пик сегодня предлагают минимум втрое дороже, чем в предыдущие дни.

Как узнавал Главред, например, за поездку в Борисполь с правого берега столицы, в зависимости от класса автомобиля, предлагают заплатить от 830 до 1430 гривен.

Доехать в центр сегодня можно в среднем за 300-500 гривен.

"Болт предложил всего за 538 гривен проехать каких-то 5.5 км", - пишет в соцсети юрист Клим Братковский.

"В офис приехал первый сотрудник, которому мэрия должна была выдать специальный пропуск на общественный транспорт. Должны были, но не выдали. Дорога от дома до офиса, которая всегда стоила 140 гривен, сегодня стоила 520. Цены подняли больше чем в 3 раза! Я ехал по мосту Патона и заглядывал в каждую маршрутку и каждый автобус", - пишет в Фейсбуке блогер Алексей Давиденко.

Цены на такси в Киеве подняли минимум в три раза из-за локдауна

При этом даже за эти деньги найти машину - практически нереально, поскольку большинство машин недоступно из-за повышенного спроса.

За поездку в Борисполь просят от 830 до 1450 гривен
За поездку в Борисполь просят от 830 до 1450 гривен / Скриншот

Аналогичные повышенные тарифы в настоящий момент предлагают все популярные такси-сервисы - Bolt, Uber, Uklon. В среднем цены на поездку взвинтили в три раза.

"Вопрос к "умным" Степанову и Кличко от "тупого" блогера - а правда в такси меньше риск заражения Ковидом, если заплатить вдвое больше?" - недоумевает политолог Виктор Уколов.

"Это - не цена лоукоста в Будапешт. Это - стоимость проезда на такси сегодня, 5 апреля, от моего дома на Левом берегу Киева к работе. Расстояние - 20 км. Ну это же просто писец. Где там те спецпропуска на общественный транспорт продаются? Почему трамваи и метро - пустые ездят, а на стоимость такси - как полет на Марс", - возмущен журналист Сергей Руденко.

Ранее Главред писал, что происходит в метро и на остановках.

коронавирус общественный транспорт новости Украины коронавирус в Киеве локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Цены на такси в Киеве повысили втрое». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи указали на продукты, которые улучшают кровообращениеВрачи указали на продукты, которые улучшают кровообращение Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворотГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворот Телеведущая 1+1 без лифчика вышла на сцену в шикарном образеТелеведущая 1+1 без лифчика вышла на сцену в шикарном образе Финалист Голоса 2021 раскрыл свою песню для последнего эфира шоуФиналист Голоса 2021 раскрыл свою песню для последнего эфира шоу Степанов призвал готовиться к новому штамму коронавируса после ПасхиСтепанов призвал готовиться к новому штамму коронавируса после Пасхи

Последние новости

10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов
10:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
Реклама
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
Реклама
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
Реклама
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять