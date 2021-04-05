Цены на такси в Киеве повысили втрое

Из-за локдауна в Киеве резко выросли цены на такси / УНИАН

В первый день усиления локдауна в Киеве, из-за ограничений поездок в общественном транспорте, в несколько раз повысили цены на такси.

В частности, доехать куда-либо в час пик сегодня предлагают минимум втрое дороже, чем в предыдущие дни.

Как узнавал Главред, например, за поездку в Борисполь с правого берега столицы, в зависимости от класса автомобиля, предлагают заплатить от 830 до 1430 гривен.

Доехать в центр сегодня можно в среднем за 300-500 гривен.

"Болт предложил всего за 538 гривен проехать каких-то 5.5 км", - пишет в соцсети юрист Клим Братковский.

"В офис приехал первый сотрудник, которому мэрия должна была выдать специальный пропуск на общественный транспорт. Должны были, но не выдали. Дорога от дома до офиса, которая всегда стоила 140 гривен, сегодня стоила 520. Цены подняли больше чем в 3 раза! Я ехал по мосту Патона и заглядывал в каждую маршрутку и каждый автобус", - пишет в Фейсбуке блогер Алексей Давиденко.

Цены на такси в Киеве подняли минимум в три раза из-за локдауна

При этом даже за эти деньги найти машину - практически нереально, поскольку большинство машин недоступно из-за повышенного спроса.

За поездку в Борисполь просят от 830 до 1450 гривен / Скриншот

Аналогичные повышенные тарифы в настоящий момент предлагают все популярные такси-сервисы - Bolt, Uber, Uklon. В среднем цены на поездку взвинтили в три раза.

"Вопрос к "умным" Степанову и Кличко от "тупого" блогера - а правда в такси меньше риск заражения Ковидом, если заплатить вдвое больше?" - недоумевает политолог Виктор Уколов.

"Это - не цена лоукоста в Будапешт. Это - стоимость проезда на такси сегодня, 5 апреля, от моего дома на Левом берегу Киева к работе. Расстояние - 20 км. Ну это же просто писец. Где там те спецпропуска на общественный транспорт продаются? Почему трамваи и метро - пустые ездят, а на стоимость такси - как полет на Марс", - возмущен журналист Сергей Руденко.

Ранее Главред писал, что происходит в метро и на остановках.