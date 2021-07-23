Київ засудив залучення жителів окупованого Донбасу до виборів до Держдуми Росії / korrespondent.net

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Росії через залучення до голосування на виборах до Держдуми жителів тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях (ОРДЛО). У МЗС підкреслили, що такі дії є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права, Конституції та чинного законодавства України.

"Попри всі спроби України стабілізувати ситуацію в зоні конфлікту, російська сторона нехтує зусиллями, що вживаються в межах нормандського формату і Тристоронньої контактної групи для пошуку дієвих шляхів врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі міжнародного права і поваги до суверенітету України", - зазначили в пресслужбі МЗС.

У відомстві також розповіли, що останні дії РФ є особливо цинічними через деградацію ситуації безпеки в зоні конфлікту, викликаної регулярними порушеннями режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил, а також подальшим погіршенням гуманітарного та соціально-економічного становища на тимчасово окупованих територіях України.

МЗС закликало міжнародну спільноту засудити цей крок Росії, не визнавати результати цих виборів на тимчасово окупованій території України, а також посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою припинення нею міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету і територіальної цілісності України.

Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента Росії і головний переговірник Кремля щодо Донбасу в нормандському форматі Дмитро Козак заявив, що число українців, які прийняли російське громадянство, стрімко зростає.

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За його словами, з 2016 до 2020 року громадянами РФ стали понад мільйон українців.

"За нашим громадянством звертаються не тільки жителі Донбасу, а й жителі решти України. У період з 2016 до 2020 року громадянство Російської Федерації прийняли щонайменше 978 тис. громадян України", - зазначив Козак

Вибори до Держдуми Росії-2021

Чергові вибори до Державної думи РФ відбудуться у період з 17 по 19 вересня. Потраплять до російського парламенту ті партії, які подолають прохідний бар'єр у 5%.

Усупереч міжнародному законодавству, Росія має намір організувати голосування на виборах до Держдуми українців, які проживають на окупованому Донбасі. 28 березня організація Східна правозахисна група повідомляла, що окупаційні адміністрації ОРДЛО вже отримали завдання від Кремля організувати відповідні виборчі дільниці.

У травні секретар партії Єдина Росія Андрій Турчак заявляв, що громадяни РФ, які проживають на Донбасі, зможуть проголосувати на виборах до Держдуми. В ОРДЛО налічується майже 500 тисяч "російських виборців".

Згодом ватажок "ДНР" Денис Пушилін сказав, що в ОРДЛО російських дільниць для голосування не буде. Росіяни розглядають два сценарії: голосування на території РФ або дистанційну участь у виборах.