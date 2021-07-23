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Киев осудил привлечение жителей оккупированного Донбасса к выборам в Госдуму России

23 июля 2021, 13:12

Несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, Россия пренебрегает усилиями, предпринимаемыми в рамках нормандского формата.

Выборы в ЛНР
Киев осудил привлечение жителей оккупированного Донбасса к выборам в Госдуму России / korrespondent.net

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест России из-за привлечения к голосованию на выборах в Госдуму жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО). В МИД подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины.

"Несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, российская сторона пренебрегает усилиями, предпринимаемыми в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе международного права и уважения к суверенитету Украины", - отметили в пресс-службе МИД.

В ведомстве также рассказали, что последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации безопасности в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины.

МИД призвал международное сообщество осудить этот шаг России, не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отметим, ранее заместитель главы администрации президента России и главный переговорщик Кремля по Донбассу в нормандском формате Дмитрий Козак заявил, что число украинцев, которые приняли российское гражданоство, стремительно растет.

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По его словам, с 2016 по 2020 год гражданами РФ стали около миллиона украинцев.

"За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины", - отметил Козак

Выборы в Госдуму России-2021

Очередные выборы в Государственную думу РФ состоятся в период с 17 по 19 сентября. Попадут в российский парламент те партии, которые преодолеют проходной барьер в 5%.

Вопреки международному законодательству, Россия намерена организовать голосование на выборах в Госдуму украинцев, которые проживают на оккупированном Донбассе. 28 марта организация Восточная правозащитная группа сообщала, что оккупационные администрации ОРДЛО уже получили задание от Кремля организовать соответствующие избирательные участки.

В мае секретарь партии Единая Россия Андрей Турчак заявлял, что граждане РФ, проживающие на Донбассе, смогут проголосовать на выборах в Госдуму. В ОРДЛО насчитывается около 500 тысяч "российских избирателей".

Позже главарь "ДНР" Денис Пушилин сказал, что в ОРДЛО российских участков для голосования не будет. Россияне рассматривают два сценария: голосование на территории РФ или дистанционное участие в выборах.

МИД Украины Госдума РФ война на Донбассе ОРДЛО выборы в ОРДЛО
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