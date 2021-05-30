Выборы в Госдуму в "ДНР": боевики раскрыли наглый сценарий

Денис Пушилин / Reuters

На оккупированной территории Донбасса боевики рассматривают несколько вариантов голосования граждан с российскими паспортами на выборах в Госдуму РФ.

Как заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин в интервью, открытия избирательных участков на оккупированных территориях не предполагается.

Он говорит, что вопрос, как будет проходить процесс голосования жителей оккупированных территорий, получивших российское гражданство, находится на стадии рассмотрения.

При этом главарь террористической "ДНР" назвал два возможных варианта: выезд на территорию Российской Федерации или электронное голосование.

"Жители Донбасса хотят быть причастными к формированию будущего России", - добавил Пушилин.

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