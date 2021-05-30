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Выборы в Госдуму в "ДНР": боевики раскрыли наглый сценарий

30 мая 2021, 21:27

Денис Пушилин назвал два возможных варианта голосования жителей ОРДО.

В ДНР хотят голосовать на выборах в Госдуму
Денис Пушилин / Reuters

На оккупированной территории Донбасса боевики рассматривают несколько вариантов голосования граждан с российскими паспортами на выборах в Госдуму РФ.

Как заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин в интервью, открытия избирательных участков на оккупированных территориях не предполагается.

Он говорит, что вопрос, как будет проходить процесс голосования жителей оккупированных территорий, получивших российское гражданство, находится на стадии рассмотрения.

При этом главарь террористической "ДНР" назвал два возможных варианта: выезд на территорию Российской Федерации или электронное голосование.

"Жители Донбасса хотят быть причастными к формированию будущего России", - добавил Пушилин.

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Паспортизация РФ в Крыму и на Донбассе:

  • Напомним, ранее вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о том, что принудительная паспортизация, которую проводит российская оккупационная власть на территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганских областей (ОРДЛО), затронула около 2,9 млн украинцев.
  • Он уточнил, что около 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса.
  • По состоянию на 18 февраля количество жителей временно оккупированных боевиками районов Донецкой и Луганской областей, которым россияне выдали паспорта РФ, превысило 600 тысяч человек, заявил руководитель главка МВД России по Ростовской области Олег Агарков.
  • Власти Украины не могут автоматически лишать гражданства тех украинцев, которые живут в аннексированном РФ Крыму / временно оккупированных районах Донбасса и получили российские паспорта, заявил депутат фракции Слуга народа Александр Мережко.
ДНР ЛДНР ОРДЛО Денис Пушилин новости Донбасса
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