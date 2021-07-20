"Количество украинцев, ставших россиянами, уже миллион" - Козак

Дмитрий Козак сказал, что украинцы стремительно принимают российское гражданство / Скриншот

Число украинцев, которые приняли российское гражданоство стремительно растет. Теперь оно достигло миллиона.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента России и главный переговорщик Кремля по Донбассу в нормандском формате Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale.

По его словам, с 2016 по 2020 год гражданами РФ стали около миллиона украинцев.

"За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины", - отметил Козак

Кроме этого, он добавил, что "общая численность граждан Украины, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период 2019-2020 годов, составила около 2,5 миллионов человек".

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Данные Козак озвучил без учета Донбасса, так как этой информацией "Россия не располагает".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в том, что она якобы не хочет возвращать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в статье главы РФ "Об историческом единстве русских и украинцев".

В частности, речь идет о том, что Россия якобы "сделала все возможное для того, чтобы прекратить войну на Донбассе". А именно - заключила минские договоренности, которые Украина, как убежден Путин, якобы отказывается выполнять.

Также ранее Главред писал, что на захваченной части востока Украины – в так называемых "ДНР" и "ЛНР" – власти Российской Федерации используют для влияния на население фонд "Русский мир".

Пособники России под гуманитарным прикрытием занимаются искоренением украинского языка и культуры и насаждением искривленных исторических фактор, которые помогут сближению жителей "ЛДНР" с гражданами РФ.

Напомним, в 2014 году часть украинского Донбасса захватили пророссийские боевики и создали "ДНР" и "ЛНР". В том же году на часть востока Украины вторглись войска РФ. Российские власти поддерживают боевиков, но не признают, что пошли на агрессию против украинского государства.

В апреле 2014-го на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, а в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

По Донбассу идут переговоры. Россия не признает себя стороной конфликта и утверждает, что является "посредником".