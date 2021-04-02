Київ відповів на стягування військ РФ на кордон України та звернувся до НАТО

Військових РФ перекидають на кордон України / REUTERS

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець закликав підвищити рівень бойової готовності військ межуючих з Україною країн НАТО, через скупчення сил РФ біля кордонів нашої держави.

Під час зустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою він також нагадав про заплановані масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі Захід-2021, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Машовець поінформував посла про скупчення військ РФ біля кордонів України. За його словами, загрозу євроатлантичній безпеці становлять заплановані на вересень цього року масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі Захід-2021, які носять агресивний характер.

"Такі дії Російської Федерації кидають виклик безпеці України і НАТО, що має бути збалансовано спільними зусиллями", - підкреслив представник ОП.

Він зазначив, що одним із шляхів поліпшення ситуації безпеки можуть стати спільні заходи, в тому числі військові навчання України та Альянсу. Такі заходи повинні включати сухопутний, військово-морський і повітряний компоненти.

Крім того, Машовець зазначив, що доцільно підвищити рівень бойової готовності військ у країнах НАТО, що межують з Україною.

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Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України пов'язано з тим, що активність НАТО "зобов'язує бути напоготові" і додав, що російські війська "ніколи не брали участь і не беруть" в конфлікті на сході України.

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