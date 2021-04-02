Киев ответил на стягивание войск РФ на границу Украины и обратился к НАТО

Действия РФ бросают вызов безопасности Украины и НАТО, заявили в ОП.
Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец призвал повысить уровень боевой готовности войск граничащих с Украиной стран НАТО, из-за скопления сил РФ у границ нашего государства.
Во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой он также напомнил о запланированных масштабных учений вооруженных сил России и Беларуси Запад-2021, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Машовец проинформировал посла о скоплении войск РФ у границ Украины. По его словам, угрозу евроатлантической безопасности представляют запланированные на сентябрь этого года масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые носят агрессивный характер.
"Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано совместными усилиями", - подчеркнул представитель ОП.
Он отметил, что одним из путей улучшения ситуации безопасности могут стать совместные мероприятия, в том числе военные учения Украины и Альянса. Такие меры должны включать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты.
Кроме того, Машовец отметил, что целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины связано с тем, что активность НАТО "обязывает быть начеку" и добавил, что российские войска "никогда не принимали участие и не принимают" в конфликте на востоке Украины.
Обострение на Донбассе:
- 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
- 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.