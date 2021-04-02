Киев ответил на стягивание войск РФ на границу Украины и обратился к НАТО

Военных РФ перебрасывают на границу Украины / REUTERS

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец призвал повысить уровень боевой готовности войск граничащих с Украиной стран НАТО, из-за скопления сил РФ у границ нашего государства.

Во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой он также напомнил о запланированных масштабных учений вооруженных сил России и Беларуси Запад-2021, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Машовец проинформировал посла о скоплении войск РФ у границ Украины. По его словам, угрозу евроатлантической безопасности представляют запланированные на сентябрь этого года масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые носят агрессивный характер.

"Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано совместными усилиями", - подчеркнул представитель ОП.

Он отметил, что одним из путей улучшения ситуации безопасности могут стать совместные мероприятия, в том числе военные учения Украины и Альянса. Такие меры должны включать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты.

Кроме того, Машовец отметил, что целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины связано с тем, что активность НАТО "обязывает быть начеку" и добавил, что российские войска "никогда не принимали участие и не принимают" в конфликте на востоке Украины.

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