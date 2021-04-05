Київ скували величезні затори через локдаун: яка ситуація на дорогах

Пробки в Києві ввечері 5 квітня / kiev.informator.ua

У Києві через посилення карантину і обмеження проїзду в громадському транспорті, станом на вечір понеділка, 5 квітня, спостерігаються суттєві затори.

За даними сервісу Google Maps, у центрі Києва затори на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Короленківській та Великій Васильківській.

Також зупинилися Північний і Дарницький мости, а також міст Метро і Південний міст.

Рух ускладнено на:

проспекті Перемоги,

бульварі Лесі Українки,

Набережному шосе,

вулиці Набережно-Рибальській,

Гаванському мосту,

проспекті Степана Бандери,

на вулицях Олени Теліги,

Набережно-Луговій,

Великій Житомирській,

В'ячеслава Чорновола,

Саксаганського,

Лаврський,

по бульвару Дружби Народів,

Великій окружній дорозі.

Зазначимо, з 5 квітня в Києві почали діяти більш суворі обмеження через коронавірус. Зокрема, перевезення пасажирів у наземному транспорті та метро дозволяється виключно за спецпропусками.

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