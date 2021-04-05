Київ скували величезні затори через локдаун: яка ситуація на дорогах

Увечері 5 квітня утворилися кілометрові затори на дорогах столиці.
У Києві через посилення карантину і обмеження проїзду в громадському транспорті, станом на вечір понеділка, 5 квітня, спостерігаються суттєві затори.
За даними сервісу Google Maps, у центрі Києва затори на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Короленківській та Великій Васильківській.
Також зупинилися Північний і Дарницький мости, а також міст Метро і Південний міст.
Рух ускладнено на:
- проспекті Перемоги,
- бульварі Лесі Українки,
- Набережному шосе,
- вулиці Набережно-Рибальській,
- Гаванському мосту,
- проспекті Степана Бандери,
- на вулицях Олени Теліги,
- Набережно-Луговій,
- Великій Житомирській,
- В'ячеслава Чорновола,
- Саксаганського,
- Лаврський,
- по бульвару Дружби Народів,
- Великій окружній дорозі.
Зазначимо, з 5 квітня в Києві почали діяти більш суворі обмеження через коронавірус. Зокрема, перевезення пасажирів у наземному транспорті та метро дозволяється виключно за спецпропусками.
Карантин у Києві - про що раніше повідомляв Главред:
- Через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилили карантин. Обмеження діятимуть мінімум до 16 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.
- Мер Києва Віталій Кличко розповів, що в ході додаткових карантинних обмежень з 5 квітня весь громадський транспорт у столиці - і наземний, і метро-працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.
- 5 квітня багатьох громадян не пускали в метро - не всі жителі столиці встигли отримати перепустки. При цьому ціни на таксі підвищили втричі.
Автор: Марія Тупік