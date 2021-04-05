Киев сковали огромные пробки: какая ситуация на дорогах

Пробки в Киеве вечером 5 апреля / kiev.informator.ua

В Киеве из-за усиления карантина и ограничения проезда в общественном транспорте, по состоянию на вечер понедельника, 5 апреля, наблюдаются существенные пробки.

По данным сервиса Google Maps, в центре Киева пробки на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Короленковской и Большой Васильковской.

Также остановились Северный и Дарницкий мосты, а также мост Метро и Южный мост.

Движение затруднено на:

проспекте Победы,

бульваре Леси Украинки,

Набережном шоссе,

улице Набережно-Рыбацкой,

Гаванском мосту,

проспекте Степана Бандеры,

на улицах Елены Телиги,

Набережно-Луговой,

Большой Житомирской,

Вячеслава Черновола,

Саксаганского,

Лаврской,

по бульвару Дружбы Народов,

Большой окружной дороге.

Отметим, с 5 апреля в Киеве начали действовать более строгие ограничения из-за коронавирус. В частности, перевозки пассажиров в наземном транспорте и метро разрешается исключительно по спецпропускам.

Карантин в Киеве – о чем ранее сообщал Главред: