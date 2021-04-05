Киев сковали огромные пробки: какая ситуация на дорогах

Вечером 5 апреля образовались километровые пробки на дорогах столицы.
В Киеве из-за усиления карантина и ограничения проезда в общественном транспорте, по состоянию на вечер понедельника, 5 апреля, наблюдаются существенные пробки.
По данным сервиса Google Maps, в центре Киева пробки на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Короленковской и Большой Васильковской.
Также остановились Северный и Дарницкий мосты, а также мост Метро и Южный мост.
Движение затруднено на:
- проспекте Победы,
- бульваре Леси Украинки,
- Набережном шоссе,
- улице Набережно-Рыбацкой,
- Гаванском мосту,
- проспекте Степана Бандеры,
- на улицах Елены Телиги,
- Набережно-Луговой,
- Большой Житомирской,
- Вячеслава Черновола,
- Саксаганского,
- Лаврской,
- по бульвару Дружбы Народов,
- Большой окружной дороге.
Отметим, с 5 апреля в Киеве начали действовать более строгие ограничения из-за коронавирус. В частности, перевозки пассажиров в наземном транспорте и метро разрешается исключительно по спецпропускам.
Карантин в Киеве – о чем ранее сообщал Главред:
- Из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточили карантин. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в ходе дополнительных карантинных ограничений с 5 апреля весь общественный транспорт в столице - и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров.
- 5 апреля многих граждан не пускали в метро - не все жители столицы успели получить пропуска. При этом цены на такси повысили втрое.
Автор: Мария Тупик