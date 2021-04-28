Київ скували величезні затори: які вулиці варто об'їхати

Київ застряг у заторах / УНІАН

Станом на вечір 28 квітня Київ традиційно скували пробки. Рух ускладнено на основних магістралях столиці, про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Транспорт стоїть у заторі на виїзді з Києва по проспекту Перемоги від Повітрофлотського проспекту до станції метро "Берестейська", а також від розв'язки на метро "Житомирська" до міської межі. Також у заторах стоять автомобілі на вулиці Вадима Гетьмана та Чоколівському бульварі.

Традиційно для вечора рух ускладнено центральними вулицями, набережними, проспектом Степана Бандери, Столичним шосе, вулицею Луговою та Стеценка.

читайте такожКиїв скували величезні затори: яка ситуація на дорогах

На лівобережній частині затори в районі Дарницької площі на проспектах Гагаріна, Соборності та Харківському шосе.