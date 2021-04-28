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Киев сковали огромные пробки: какие улицы стоит объехать

28 апреля 2021, 19:10
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Традиционно для вечера движение затруднено по центральным улицам, набережным, проспекту Степана Бандеры, Столичном шоссе, улице Луговой и Стеценко.

Пробки в Киеве
Киев застрял в пробках / УНИАН

По состоянию на вечер 28 апреля Киев традиционно сковали пробки. Движение затруднено на основных магистралях столицы, свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Транспорт стоит в пробке на выезде из Киева по проспекту Победы от Воздухофлотского проспекта до станции метро "Берестейская", а также от развязки на метро "Житомирская" до городской черты. Также в пробках стоят автомобили на улице Вадима Гетьмана и Чоколовском бульваре.

Традиционно для вечера движение затруднено по центральным улицам, набережным, проспекту Степана Бандеры, Столичном шоссе, улице Луговой и Стеценко.

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На левобережной части пробки в районе Дарницкой площади на проспектах Гагарина, Соборности и Харьковском шоссе.

  • Ранее Главред писал о том, что столице в пятницу вечером, 12 марта, образовались огромные пробки на дорогах из-за сильного снегопада и множества аварий. Оказались загруженными магистрали в центре столицы, а также направления, ведущие в сторону спальных массивов и выездов из города.
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