Киев сковали огромные пробки: какие улицы стоит объехать

Киев застрял в пробках / УНИАН

По состоянию на вечер 28 апреля Киев традиционно сковали пробки. Движение затруднено на основных магистралях столицы, свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Транспорт стоит в пробке на выезде из Киева по проспекту Победы от Воздухофлотского проспекта до станции метро "Берестейская", а также от развязки на метро "Житомирская" до городской черты. Также в пробках стоят автомобили на улице Вадима Гетьмана и Чоколовском бульваре.

Традиционно для вечера движение затруднено по центральным улицам, набережным, проспекту Степана Бандеры, Столичном шоссе, улице Луговой и Стеценко.

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На левобережной части пробки в районе Дарницкой площади на проспектах Гагарина, Соборности и Харьковском шоссе.