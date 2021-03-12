Столица застряла в огромных пробках, заблокированы магистрали

Киев застрял в пробках из-за снегопада / Фото dsns.gov.ua

В столице в пятницу вечером, 12 марта, образовались огромные пробки на дорогах из-за сильного снегопада и множества аварий. Сегодня оказались загруженными магистрали в центре столицы, а также направления, ведущие в сторону спальных массивов и выездов из города, свидетельствуют данные Google Maps.

В центральной части города осложнено движение по проспекту Победы, бульварам Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицам Крещатик, Грушевского, Шелковичная, Бассейная, Мазепы, Сечевых Стрельцов, Большая Житомирская и других.

В обе стороны пробка наблюдается на Гаванском мосту. На Северном мосту и мосту Метро транспорт скопился в сторону Левого берега.

Движение заблокировано на проспекте Победы в сторону выезда из столицы. Также пробка образовалась на Большой окружной дороге. В районе развязки возле станции метро Теремки также наблюдается скопление транспорта, равно как и в районе Харьковской площади (возле станции метро Бориспольская).

В Киев с 17:00 из-за непогоды временно ограничили въезд крупногабаритного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, это решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В столице наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах гололедица. Из-за этого с 17:00 вводится временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в столицу.

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"Такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах", - говорится в сообщении.

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