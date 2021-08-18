Київ вперше потрапив до першої сотні престижного світового рейтингу

Resonance Consultancy складає рейтинг міст світу із населенням більш ніж мільйон осіб на основі статистичних показників.
У нинішньому році столиця нашої держави Києв вперше потрапила до першої сотні списку Best Cities. Місто піднялося із 139-го на 87-е місце в рейтингу Best Cities Reports 2021, повідомляє Департамент економіки та інвестицій КМДА, посилаючись на американське рейтингове видання Best Cities Reports 2021.
Видання називає Київ одним із найвиразніших міст, барвистим і яскравим, як національний прапор, порівнює будівлі в столиці з писанками і зображує пагорби річки Дніпро з золотоверхими соборами горизонту.
читайте такожЧи дійсно почалося падіння рейтингу Зеленського
Зокрема, у розділі про пам'ятки та визначні пам'ятки згадують об'єкти, внесені до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні:
- Софійський собор
- Києво-Печерську Лавру,
- Свято-Михайлівський Золотоверхий
- Свято-Володимирський Собори.
- музеї столиці отримали 27 місце серед усіх музеїв світу.
Resonance Consultancy складає рейтинг міст світу з населенням більш ніж мільйон осіб на основі статистичних показників і оцінок якості послуг місцевими жителями і туристами.
Розглядається 25 сфер, які згруповані у шість основних категорій:
- навколишнє середовище з урахуванням кількості випадків захворювання COVID-19;
- ключові міські установи, визначні пам'ятки та інфраструктура;
- людський капітал;
- рівень життя; дозвілля;
- висвітлення в ЗМІ, Інтернеті тощо.
Раніше Главред писав про те, що в центрі української столиці в середу, 18 серпня відбувається перша репетиція військового параду до 30-річчя Незалежності. У зв'язку з цим вулиці Києва перекриті та на дорогах виникли затори.
Військова техніка кількома колонамирухається в бік Майдану. Таким чином затори утворилися на бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка, проспекті Перемоги (частково перекритий), вулицях Басейній, Прорізній, Володимирській, Хмельницького, Гончара, Бульварно-Кудрявській, Чорновола, Довженка, Гетьмана, Повітрофлотському проспекті, тощо.