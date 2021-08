Київ вперше потрапив до першої сотні престижного світового рейтингу

Київ потрапив у престижний рейтинг / Reuters

У нинішньому році столиця нашої держави Києв вперше потрапила до першої сотні списку Best Cities. Місто піднялося із 139-го на 87-е місце в рейтингу Best Cities Reports 2021, повідомляє Департамент економіки та інвестицій КМДА, посилаючись на американське рейтингове видання Best Cities Reports 2021.

Видання називає Київ одним із найвиразніших міст, барвистим і яскравим, як національний прапор, порівнює будівлі в столиці з писанками і зображує пагорби річки Дніпро з золотоверхими соборами горизонту.

читайте такожЧи дійсно почалося падіння рейтингу Зеленського

Зокрема, у розділі про пам'ятки та визначні пам'ятки згадують об'єкти, внесені до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні:

Софійський собор

Києво-Печерську Лавру,

Свято-Михайлівський Золотоверхий

Свято-Володимирський Собори.

музеї столиці отримали 27 місце серед усіх музеїв світу.

Resonance Consultancy складає рейтинг міст світу з населенням більш ніж мільйон осіб на основі статистичних показників і оцінок якості послуг місцевими жителями і туристами.

Реклама

Розглядається 25 сфер, які згруповані у шість основних категорій:

навколишнє середовище з урахуванням кількості випадків захворювання COVID-19;

ключові міські установи, визначні пам'ятки та інфраструктура;

людський капітал;

рівень життя; дозвілля;

висвітлення в ЗМІ, Інтернеті тощо.

Раніше Главред писав про те, що в центрі української столиці в середу, 18 серпня відбувається перша репетиція військового параду до 30-річчя Незалежності. У зв'язку з цим вулиці Києва перекриті та на дорогах виникли затори.

Військова техніка кількома колонамирухається в бік Майдану. Таким чином затори утворилися на бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка, проспекті Перемоги (частково перекритий), вулицях Басейній, Прорізній, Володимирській, Хмельницького, Гончара, Бульварно-Кудрявській, Чорновола, Довженка, Гетьмана, Повітрофлотському проспекті, тощо.