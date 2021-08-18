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Киев впервые попал в первую сотню престижного мирового рейтинга

18 августа 2021, 18:57
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Resonance Consultancy составляет рейтинг городов мира с населением более миллиона человек на основе статистических показателей.

Киев,Майдан
Киев попал в престижный рейтинг / Reuters

В нынешнем году столица нашего государства Киев впервые попала в первую сотню списка Best Cities. Город поднялся с 139-го на 87-е место в рейтинге Best Cities Reports 2021, сообщает Департамент экономики и инвестиций КГГА, ссылаясь на американское рейтинговое издание Best Cities Reports 2021.

Издание называет Киев одним из самых выразительных городов, красочным и ярким, как национальный флаг, сравнивает здания в столице с писанками и изображает холмы реки Днепр с златоверхими соборами горизонта.

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В частности, в разделе о памятниках и достопримечательностях вспоминают объекты, внесенные в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине:

  • Софийский собор
  • Киево-Печерскую Лавру,
  • Свято-Михайловский Златоверхий
  • Свято-Владимирский соборы.
  • Музеи столицы получили 27 место среди всех музеев мира.

Resonance Consultancy составляет рейтинг городов мира с населением более миллиона человек на основе статистических показателей и оценок качества услуг местными жителями и туристами.

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Рассматривается 25 сфер, которые сгруппированы в шесть основных категорий:

  • окружающая среда с учетом количества случаев заболевания COVID-19;
  • ключевые городские учреждения, достопримечательности и инфраструктура;
  • человеческий капитал;
  • уровень жизни; досуга;
  • освещение в СМИ, интернете и тому подобное.

Ранее Главред писал о том, что в центре украинской столицы в среду, 18 августа проходит первая репетиция военного парада к 30-летию Независимости. В связи с этим улицы Киева перекрыты и на дорогах возникли пробки.

Военная техниканесколькими колоннами двигается в сторону Майдана. Таким образом пробки образовались на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, проспекте Победы (частично перекрыт), улицах Бассейной, Прорезной, Владимирской, Хмельницкого, Гончара, Бульварно-Кудрявской, Черновола, Довженко, Гетьмана, Воздухофлотском проспекте и многих других.

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