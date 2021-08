Киев впервые попал в первую сотню престижного мирового рейтинга

Киев попал в престижный рейтинг / Reuters

В нынешнем году столица нашего государства Киев впервые попала в первую сотню списка Best Cities. Город поднялся с 139-го на 87-е место в рейтинге Best Cities Reports 2021, сообщает Департамент экономики и инвестиций КГГА, ссылаясь на американское рейтинговое издание Best Cities Reports 2021.

Издание называет Киев одним из самых выразительных городов, красочным и ярким, как национальный флаг, сравнивает здания в столице с писанками и изображает холмы реки Днепр с златоверхими соборами горизонта.

В частности, в разделе о памятниках и достопримечательностях вспоминают объекты, внесенные в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине:

Софийский собор

Киево-Печерскую Лавру,

Свято-Михайловский Златоверхий

Свято-Владимирский соборы.

Музеи столицы получили 27 место среди всех музеев мира.

Resonance Consultancy составляет рейтинг городов мира с населением более миллиона человек на основе статистических показателей и оценок качества услуг местными жителями и туристами.

Рассматривается 25 сфер, которые сгруппированы в шесть основных категорий:

окружающая среда с учетом количества случаев заболевания COVID-19;

ключевые городские учреждения, достопримечательности и инфраструктура;

человеческий капитал;

уровень жизни; досуга;

освещение в СМИ, интернете и тому подобное.

