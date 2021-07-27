Киян закликали пити воду з-під крана та не купувати бутильовану

Київовдоканал закликав пити воду з-під крана / " УНІАН"

В Киевовдоканале здивували заявою від тому, що нібито вода з-під крана проходить всі стадії очищення і набагато краще бутильованої, йдеться в повідомленні компанії в Facebook.

"Вода, що подається Київводоканалом, проходить всі необхідні стадії очищення і знезараження, за її якістю постійно стежать наші фахівці як в процесі водопідготовки, так і в контрольних точках міської мережі. Якість водопровідної води відповідає чинним державним санітарним правилам і нормам, тому вода з-під крана точно буде чистою і безпечною для здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії заявили, що бутильована вода або та, котра продається в розлив, і якою зараз частіше користуються для приготування їжі, не очищається належним чином, а виробники не дотримуються необхідних стандартів її виготовлення і не мають відповідних дозвільних документів.

У Київводоканалі також зазначили, що вода, яка централізовано подається в будинки киян з водопровідних станцій, має природний склад мінералів, необхідний для організму людини. У той же час, бутильована вода, яка є у продажу, часто майже не містить природних солей кальцію і магнію.

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"Систематичне вживання виключно дистильованої або близької до неї води може призвести до низки захворювань, пов'язаних із порушенням водно-сольового балансу організму", - заявили Київводоканалі.

Також у повідомленні йдеться, що 40% води в місті вже знезаражується без хлору, тому така вода ще більш якісна, смачна і не має сторонніх запахів.

Раніше Главред писав про те, що на сайті Київводоканалу стався збій, через який багато клієнтів підприємства в останній день місяця не змогли передати показання лічильників води.