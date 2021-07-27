Киевлян призвали пить воду из-под крана и не покупать бутилированную

Киевовдоканал призвал пить воду из-под крана / "УНИАН"

В Киевовдоканале удивили заявлением от том, что якобы вода из-под крана проходит все стадии очистки и гораздо лучше бутилированной, говорится в сообщении компании в Facebook.

"Вода, подается Киевводоканалом, проходит все необходимые стадии очистки и обеззараживания, за ее качеством постоянно следят наши специалисты как в процессе водоподготовки, так и в контрольных точках городской сети. Качество водопроводной воды соответствует действующим государственным санитарным правилам и нормам, поэтому вода из-под крана точно будет чистой и безопасной для здоровья", - говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что бутилированная вода или та, что продается в разлив, и которой сейчас чаще пользуются для приготовления пищи, не очищается должным образом, а производители не придерживаются необходимых стандартов ее изготовления и не имеют соответствующих разрешительных документов.

В Киевводоканале также отметили, что вода, которая централизованно подается в дома киевлян с водопроводных станций, имеет естественный состав минералов, необходимый для организма человека. В то же время, бутилированная вода, которая есть в продаже, зачастую почти не содержит природных солей кальция и магния.

Читайте такжеВ Киеве прорвало мост Патона: вода бьет фонтаном

Реклама

"Систематическое употребление исключительно дистиллированной или близкой к ней воды может привести к ряду заболеваний, связанных с нарушением водно-солевого баланса организма", - заявили Киевводоканале.

Также в сообщении говорится, что 40% воды в городе уже обеззараживается без хлора, поэтому такая вода еще более качественная, вкусная и не имеет посторонних запахов.

Ранее Главред писал о том, что на сайте Киевводоканала случился сбой, из-за которого многие клиенты предприятия в последний день месяца не смогли передать показания счетчиков воды.