Лякаючий дим біля ТРЦ Піраміда: пожежу ліквідовано, названо причину загоряння

Причина загоряння - коротке замикання в кондиціонері / соцмережі

У Києві у неділю, 1 серпня, сталася пожежа в п'ятиповерховій прибудові до торговельно-розважального центру Піраміда на вулиці Олександра Мишуги. Причиною загоряння стало коротке замикання в кондиціонері. Пожежу було загашено до приїзду рятувальників. Жертв і постраждалих немає.

Як повідомляє РБК-Україна, у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій столиці розповіли про те, що у п'ятиповерховій прибудові до ТРЦ Піраміда сталася пожежа. Причиною загоряння стало коротке замикання в кондиціонері.

Представники ДСНС уточнили, що вогонь вдалося загасити ще до того, як рятувальники прибули на місце події. З метою профілактики був застосований вогнегасник. Клуб диму утворився через розміри кондиціонера.

Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

"Кондиціонер загорівся, але пожежу загасили до прибуття рятувальників. Для профілактики пожежники застосували порошковий вогнегасник. Диму було багато, тому що кондиціонер промисловий, не маленький. Жертв і постраждалих немає", - підкреслюється у повідомленні.

Главред повідомляв: у селі Нерубайське Одеської області 1 серпня сталася велика пожежа, загорілися складські приміщення. Вогонь охопив площу понад 10 тисяч квадратних метрів. Постраждалих і жертв немає.