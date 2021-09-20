Коли перехворілі українці отримають COVID-сертифікат: у Мінцифрі назвали дату

Коли перехворіли коронавірусом люди отримають covid-сертифікат / додаток ДІЯ

Ті українці, які перехворіли на коронавірус, отримають COVID-сертифікат орієнтовно в жовтні. Цей сертифікат не буде відрізнятися за кольором від сертифіката вакцинації, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

"Для тих, хто перехворів, COVID-сертифікат буде доступний від жовтня. Якраз в активній розробці. Не буде відмінностей в кольорі, бо мова не про вакцину і щеплення. У тих, хто перехворів, будуть антитіла від хвороби. Тобто це ті, хто не вакцинувалися ще, але перехворіли вже", – передає РБК-Україна з посиланням на відомство.

У Мінцифрі також наголосили, що COVID-сертифікати зможуть отримати такі групи українців:

вакциновані,

ті, хто перехворів,

мають негативний ПЛР-тест.

Додамо, що в у застосунку "Дія" українцям стануть доступними внутрішні COVID-сертифікати двох типів – "жовтий" та "зелений". Над їхньою розробкою наразі працюють Мінцифри, МОЗ та НСЗУ. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" – про повний курс.

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У жовтій зоні заклади зможуть відвідувати не лише вакциновані

20 вересня Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин як мінімум до кінця року і спростив норми верифікації епідемічної безпеки працівників і відвідувачів закладів, за винятком освітніх.

Тепер для того, аби підтвердити безпечність відвідування громадських закладів можна представити один зі схвалених документів, а не лише сертифікат про вакцинацію:

міжнародне свідоцтво про вакцинацію,

"жовтий" чи "зелений" внутрішній COVID-сертифікат,

довідка 063/о (картка профілактичних щеплень),

чинна довідка про негативний результат (72 год),

ПЛР-тест чи експрес-тестування на антиген.

Станом на 16 вересня 5 мільйонів жителів України отримали обидві дози вакцини проти COVID-19, необхідні для повної імунізації, понад 6 мільйонів були щеплені першою дозою.